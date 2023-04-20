В Киеве продолжают сносить «дом с насекомыми», который является памятником архитектуры

В Киеве снова работает строительная техника на улице Владимирской, 93. Там продолжают сносить очередной памятник – 130-летний дом Марии Станиславской, известный как «дом с насекомыми».

Об этом сообщает институция по сохранению архитектурного наследия Киева «Цегла».

Сообщается, что на место происшествия приехала полиция, но останавливать работы отказалась, вместо этого вызвала местных активистов на допрос.

В июле 2021 года здание получило статус памятника архитектуры. Почти сразу застройщик подал в суд, чтобы отменить этот статус. Дело рассматривается в Шестом апелляционном административном суде. Впрочем, до окончательного вердикта 130-летний дом может не дожить.