Киев расторг 6 договоров с недобросовестными перевозчиками: на каких маршрутах они работали

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Ирина Маймур
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Департамент транспортной инфраструктуры КГГА расторг 6 договоров с недобросовестными частными перевозчиками.

Они перевозили горожан по маршрутам 187, 201, 408, 427, 437 и 497К, сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Кульбако.

«Мы принялись за проверки. По результатам было установлено, что 3 перевозчика вообще не выполнили обязательства», — сообщил Кульбако.

Речь идет о перевозчиках на маршрутах 187, 201, 408, 427, 437 и 497К. Они перевозили горожан устаревшим подвижным составом, не соответствующим нормам безопасности и экологичности. Теперь с ними разорвали договоры, скорректировали маршрутную сеть и изменили маршруты коммунального перевозчика «Киевпасстранс», который дублировал эти маршруты.

Поэтому внесли изменения в троллейбусный маршрут № 36 и автобусный маршрут № 97К, чтобы они в полной мере обслуживали пассажиров. На указанных маршрутах увеличилось количество современных низкопольных троллейбусов и автобусов.

Ранее мы писали, что Департамент транспортной инфраструктуры в одностороннем порядке расторг договоры с «недобросовестными» частными перевозчиками.

Фото: КГГА

Опубликовано: 20 апреля 2023
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