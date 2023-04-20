Киев расторг 6 договоров с недобросовестными перевозчиками: на каких маршрутах они работали

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА расторг 6 договоров с недобросовестными частными перевозчиками.

Они перевозили горожан по маршрутам 187, 201, 408, 427, 437 и 497К, сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Кульбако.

«Мы принялись за проверки. По результатам было установлено, что 3 перевозчика вообще не выполнили обязательства», — сообщил Кульбако.

Речь идет о перевозчиках на маршрутах 187, 201, 408, 427, 437 и 497К. Они перевозили горожан устаревшим подвижным составом, не соответствующим нормам безопасности и экологичности. Теперь с ними разорвали договоры, скорректировали маршрутную сеть и изменили маршруты коммунального перевозчика «Киевпасстранс», который дублировал эти маршруты.

Поэтому внесли изменения в троллейбусный маршрут № 36 и автобусный маршрут № 97К, чтобы они в полной мере обслуживали пассажиров. На указанных маршрутах увеличилось количество современных низкопольных троллейбусов и автобусов.

Ранее мы писали, что Департамент транспортной инфраструктуры в одностороннем порядке расторг договоры с «недобросовестными» частными перевозчиками.

Фото: КГГА