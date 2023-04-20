Киевсовет выделил землю для строительства трехуровневого паркинга на Оболони

Киевсовет выделил земельный участок для строительства трехуровневого паркинга на Приречной .

Решением Киевсовета коммунальное объединение «Киевзеленстрой» получило разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка для создания, обустройства и эксплуатации зеленых насаждений на ул. Приречная в Оболонском районе Киева”.

Так, участок площадью 16,4406 га станет частью новой современной рекреационной зоны, в которую также будут входить парк «Наталка», набережная и остров Оболонский. Для комфортного отдыха к услугам посетителей зеленой рекреационной зоны планируется построить многоуровневый паркинг, который будет служить укрытием во время воздушной тревоги”, – говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.

Для строительства паркинга Киевсовет предоставил «Жилинвестстрой-УКС» в постоянное пользование земельный участок площадью 1,6919 га.

«Участок для строительства паркинга смежный с зеленой зоной и в зону зеленых насаждений не входит. Строительство его как объекта двойного назначения важно для жителей соседних домов, ведь в этих домах невозможно обустройство укрытий в подвалах. Так, жители района получат укрытие площадью 2360 квадратных метров, где будет создана безбарьерная среда – то есть доступ к нему также будут иметь маломобильные группы населения», – отметил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

Ранее мы писали, что для постройки трехуровневого паркинга на 720 паркомест планируют выделить 120 миллионов гривен. Активисты и местные жители, выступающие против строительства, сообщали, что на месте будущего паркинга начали вырубать деревья.

Активисты опасаются, что строительство паркинга является началом застройки берегов Днепра, ведь в прошлом на участке 16 га в урочище Собачье гырло планировали построить ЖК. Также они требуют создать на месте будущей парковки парк.

Основатели инициативы «Пассажиры Киева» указывали на нецелесообразность строительства огромного паркинга, ведь он вряд ли будет самоокупаемым. Также будущий паркинг находится в противоположной части Оболонской набережной, в 2,5 километрах от парка Наталка и будущей рекреационной зоны.