Киевсовет остановил незаконную застройку Владимирского спуска: арендатор земли связан с россией

Киевсовет расторг договоры аренды земельных участков с частным предприятием, которое планировало незаконно застроить два участка на склонах Днепра , которые входят в буферную зону Софийского собора и Киево-Печерской Лавры.

Участки расположены на Владимирском спуске, дома №4 и №6, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Как отметил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, в 2003 и 2004 годах город передал эти участки в аренду застройщику, который в этом году активизировал попытки их застроить. Несмотря на то что участки находятся в буферной зоне Софиевского собора и Киево-Печерской Лавры.

«Позже стало известно, что арендатор связан со страной-агрессором россией», - написал он.

Ранее мы писали, что бизнесмен-уроженец россии снимает крышу с построек Киевского водопровода и планирует застроить Владимирский спуск.

Фото: Dmitriy Belotserkovets