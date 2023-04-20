Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством россии

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Анна Григораш
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Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством россии в Киеве.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Также депутаты обратились к Кабинету министров о возврате имущества российского посольства в собственность украинского государства.

Фото: Dmitry Karpezo

Посольство России расположено по адресу Воздухофлотский проспект, 27.

Ранее мы писали, что частично перешедший в собственность государства киевский ТРЦ Ocean Plaza хотят продать на аукционе в ближайшее время. ТРЦ принадлежал семье и партнерам российского олигарха Аркадия Ротенберга, близкого к Владимиру Путину.

Опубликовано: 20 апреля 2023
Посольство земля Киев війна
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