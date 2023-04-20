Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством россии в Киеве.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Также депутаты обратились к Кабинету министров о возврате имущества российского посольства в собственность украинского государства.

Посольство России расположено по адресу Воздухофлотский проспект, 27.