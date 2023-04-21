Во Львове отреставрировали исторические двери возле Винниковского рынка: фото

Во Львове отреставрировали исторические входные двери дома на улице Вишенского, 23 неподалеку от Винниковского рынка.

Их восстановили в рамках городской программы софинансирования, координируемой «Бюро спадщини».

Реставрация продолжалась около трех месяцев. Специалисты выровняли деформированную конструкцию двери, сделали вставки в местах, где деревянное полотно было повреждено, воспроизвели утраченные элементы и заменили остекление.

«Здесь сохранилась очень красивая кованая решетка, мы ее зачистили от старой краски и покрасили», — рассказал представитель подрядной организации, проводившей работы, Ярослав Пащак.

Особенность улицы Вишенского – то, что на многих входных дверях домов есть отверстие почтового ящика. На этой двери была потеряна сама накладка на отверстие. Поэтому мастера установили новую латунную накладку с ящиком для писем.

В общей сложности реставрационные работы стоили около 70000 грн. Из этой суммы 48813 грн заплатил город. Другую часть — жители, подавшие заявку на участие в программе софинансирования, отметил директор ЛКП «Бюро спадщини» Павел Богайчик.

Ранее мы писали, что во Львове восстановили исторические двери на улице Костя Левицкого.

Фото: «Бюро спадщини»