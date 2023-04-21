Во Львове отреставрировали исторические двери возле Винниковского рынка: фото

618
Ирина Маймур
share share

Во Львове отреставрировали исторические входные двери дома на улице Вишенского, 23 неподалеку от Винниковского рынка.

Их восстановили в рамках городской программы софинансирования, координируемой «Бюро спадщини».

Реставрация продолжалась около трех месяцев. Специалисты выровняли деформированную конструкцию двери, сделали вставки в местах, где деревянное полотно было повреждено, воспроизвели утраченные элементы и заменили остекление.

«Здесь сохранилась очень красивая кованая решетка, мы ее зачистили от старой краски и покрасили», — рассказал представитель подрядной организации, проводившей работы, Ярослав Пащак.

Особенность улицы Вишенского – то, что на многих входных дверях домов есть отверстие почтового ящика. На этой двери была потеряна сама накладка на отверстие. Поэтому мастера установили новую латунную накладку с ящиком для писем.

В общей сложности реставрационные работы стоили около 70000 грн. Из этой суммы 48813 грн заплатил город. Другую часть — жители, подавшие заявку на участие в программе софинансирования, отметил директор ЛКП «Бюро спадщини» Павел Богайчик.

Ранее мы писали, что во Львове восстановили исторические двери на улице Костя Левицкого.

Фото: «Бюро спадщини»

Опубликовано: 21 апреля 2023
Львів реставрація
share share
Смотрите концепцию гостиницы «Карпаты» от архитекторов Makhno Studio: визуализации Смотрите концепцию гостиницы «Карпаты» от архитекторов Makhno Studio: визуализации Впервые с 2019 года: «Схема» запускает сезон дневных вечеринок Daytime Впервые с 2019 года: «Схема» запускает сезон дневных вечеринок Daytime Кафе и гастромаркет с экзотическими фруктами и деликатесами: на Печерске открыли заведение «Артишок» Кафе и гастромаркет с экзотическими фруктами и деликатесами: на Печерске открыли заведение «Артишок» Заряжается 5 часов и проезжает более 100 километров: Львовский музыкант собственноручно производит электромобили Заряжается 5 часов и проезжает более 100 километров: Львовский музыкант собственноручно производит электромобили Парк возле Совских прудов передадут «Киевзеленстрою» на сохранение Парк возле Совских прудов передадут «Киевзеленстрою» на сохранение Украинец создал дрон, который можно собрать самостоятельно за 5 часов Украинец создал дрон, который можно собрать самостоятельно за 5 часов Смотрите, как восстановили старый дом возле села Олеско во Львовской области: фото Смотрите, как восстановили старый дом возле села Олеско во Львовской области: фото В этом году в центре Парижа появится Киевский сквер В этом году в центре Парижа появится Киевский сквер
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.