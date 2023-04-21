Парк возле Совских прудов передадут «Киевзеленстрою» на сохранение

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Ирина Маймур
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Территорию парка возле Совских прудов планируют передать в постоянное пользование «Киевзеленстрою» для сохранения, использования и воспроизводства зеленых зон и зеленых насаждений.

Об этом сообщает Киевсовет.

Участок парка расположен на проспекте Валерия Лобановского, 113 и имеет площадь 19,1187 га.

«Эти пруды были созданы еще Киево-Печерскими монахами потому, что там есть река Совка. Это естественный каскад озер, но благодаря бессмысленному хозяйствованию в 70-х годах прошлого столетия там был рыбхоз, а потом большое наводнение. Никто за территорией не ухаживал, и пруды постепенно стали заиливаться. Наш город разрастается, но вместе с тем мы должны защищать ту уникальную природу, которая у нас есть», — отметила депутат Киевсовета Олеся Пинзенык.

Далее проект решения о передаче земельного участка в постоянное пользование «Киевзеленстрой» будет рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета.

Нижний каскад Совских прудов в Киеве — почти 20 гектаров коммунальных водоемов и зеленой зоны в Голосеевском районе города.

Раньше там хотели построить 8 многоэтажек. Однако в 2019 году Хозяйственный суд столицы расторг договор аренды с застройщиком, который планировал построить ЖК на территории Совских прудов.

Ранее мы писали, что в Оболонском районе обустраивают «маршрут здоровья», соединяющий два парка.

Фото: Экопарк «Совские пруды»/Facebook

Опубликовано: 21 апреля 2023
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