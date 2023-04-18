В Оболонском районе обустраивают «маршрут здоровья», соединяющий два парка

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Мария Иващук
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В Киеве в Оболонском районе обустраивают «маршрут здоровья», который соединит два парка - «Кристерова горка» на Ветряных горах и «Березовая роща» на Приорке.

В результате будет создано безбарьерное пространство шириной более двух метров от общеобразовательной школы №8 до специализированной школы №16.

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«Кристерова горка»

Для этого уже были проведены работы по благоустройству в зеленой зоне вблизи школы №8 и построен бювет в сквере Космонавтов. Кроме этого, было демонтировано более 20 мафов на перекрестке улиц Ивашкевича и Вышгородской.

«Это позволило открыть новый участок зеленой зоны для людей и обеспечить безбарьерное пространство», – говорится в сообщении Киевсовета.

Вдоль «маршрута здоровья» запланировано проложить тропу с организацией пандусов и лестничных спусков к жилым домам.

Напомним, что на Оболони на улице Приречной неизвестные ночью вырезали 60 деревьев .

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Фото: Википедия


Опубликовано: 18 апреля 2023
Оболонь
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