В Киеве полицейские будут останавливать маршрутки, курсирующие во время воздушной тревоги

Частные перевозчики Киева и общественный транспорт должны высаживать пассажиров во время воздушной тревоги. Если водители игнорируют это требование, патрульные имеют право останавливать маршрутки, чтобы люди прошли до укрытий.

Об этом на брифинге сообщил директор муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Он отметил, что около 80% остановок столицы есть по крайней мере подземные переходы, которые можно использовать для защиты.

Также Ткачук сообщил, что Департамент транспорта КГГА получил указание о подготовке QR-кодов на остановках. С помощью QR-кодов горожане считывают с телефона информацию о расположении ближайших укрытий.

По его словам, патрульная полиция Киева сообщила, что частные перевозчики не выполняют решение Совета обороны города об остановке транспорта во время воздушной тревоги.

«Об этом мы разговаривали с патрульной полицией. Они во время воздушной тревоги должны останавливать в том числе и частных перевозчиков и требовать от них защиты для населения», — сказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

В феврале-марте 2022 года, когда возле Киева шли боевые действия, люди ходили в укрытия, отмечает Ткачук.

«Когда закончились активные боевые действия вокруг города, все расслабились, все почему-то решили, что война закончилась, что война на расстоянии 500 км нас не касается и к нам никакая беда прийти не может», — подчеркнул он.

В то же время добавил, что защита людей, прежде всего, зависит от них самих.

«Я не могу заставить вас использовать защитные сооружения, но мы можем их открыть», — подытожил Ткачук.

Ранее мы писали, что Киевсовет отклонил еще две петиции об отмене остановки общественного транспорта во время тревог . На обе петиции городские власти дали одинаковый ответ: напомнили алгоритм действий во время воздушной тревоги и добавили, что на каждой остановке размещены информационные схемы относительно того, как добраться до ближайшего укрытия.

Фото: Big Kyiv