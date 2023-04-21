Застройщик предлагал жителям «дома с насекомыми» выкупить квартиры, чтобы снести памятник и увеличить площадь строительства

На улице Владимирская, 95/42, началось новое строительство. Работы проходят вплотную к архитектурной достопримечательности – 130-летнему дому Марии Станиславской, известному как «дом с насекомыми», расположенный на улице Владимирская, 93. Из-за чего дом оказался в аварийном состоянии.

Об этом пишет " Хмарочос ".

Местная жительница Ксения Ефремова рассказала, что жителям на встрече с представителями застройщиком обещали компенсировать повреждения и сделать ремонты. Однако весной застройщик начал бить сваи, из-за чего на стенах изнутри и снаружи появились трещины, также трещины появились на потолках.

Тогда жители стали пытаться остановить строительство, а в начале лета якобы договорились с застройщиком о выкупе квартир. Жителям дома предложили цену ниже рыночной для того, чтобы «снести дом и увеличить площадь строительства».

«Они пообещали, что до 20 сентября закроют свои обязательства. Однако уже к 20 сентября они передумали и заявили, что пока не готовы выкупить квартиры», – говорит Ксения.

После этого застройщик продолжил строительные работы, а у жильцов дома на Владимирской, 93 в квартирах стала трескаться плитка, расходиться пол, а каменная лестница в подъезде начала шататься и отошла от межэтажной платформы.

Тогда люди начали обращаться в правоохранительные органы и чиновники, но пока обратной связи нет.

Женщина рассказала, что представитель застройщика вышел на связь, в который раз пообещав компенсировать ремонт, но люди не согласились.

По словам юристов, действия застройщика – это умышленное повреждение чужого имущества, что является уголовным делом. Жители дома также подготовили и направили претензию для того, чтобы в случае чего через суд останавливать строительство.

Недавно, когда Ксения была дома, началась активная фаза строительства: дом стало трястись, на ее глазах начала растрескиваться плитка, а потолок – идти трещинами.

По словам краеведа Антона Короба, дом на Владимирской, 93 “внешне невзрачен, но имеет уникальный интерьер. На плафоне парадной лестницы изображен растительный декор с гипертрофированными насекомыми в стиле модерн. Хотя само здание построено ранее в последней трети XIX века в кирпичном стиле с элементами неоренессанса”.

Также появилось фото возможного варианта будущей застройки. Пока неизвестно, как будет выглядеть сооружение, из-за которого историческому дому грозит разрушение, ведь на паспорте застройки отсутствуют какие-либо изображения.

Ранее мы писали , что департамент охраны культурного наследия требует прекратить какие-либо работы на объекте по адресу Владимирская, 93, где начали сносить доходный дом Марии Станиславской.

Фото: Александр Биленко, Цегла