Кличко поддержал введение пересадочного билета, действительного в течение 90 минут

Городской голова Киева Виталий Кличко поддержал петицию с предложением ввести в столице пересадочный билет в общественном транспорте, который будет действительный на протяжении 90 минут.

Об этом говорится на сайте КГГА .

В петиции говорится, что «Киевпасстранс» не может обеспечить предсказуемость своего общественного транспорта, а это приводит к значительному увеличению интервалов движения – на некоторых маршрутах интервалы составляют 50 минут.

По мнению автора, одной из причин ситуации является недостаточное количество единиц общественного транспорта на маршрутах, запрет движения во время воздушной тревоги и пробки.

При этом на некоторых участках киевские маршруты общественного транспорта дублируют друг друга. Так люди скорее могут добраться до места назначения, если они будут пересаживаться на другой транспорт. Поэтому автор петиции предложил ввести пересадочный билет стоимостью 8 гривен, позволяющий менять автобус в течение 90 минут.

В свою очередь Виталий Кличко заверил, что поддерживает эту петицию. Он уже направил ее для дальнейшей работы заместителю председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий, директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА и постоянной комиссии Киевского городского совета по транспорту, связи и рекламе.

Ранее мы писали, что Киевсовет отклонил еще две петиции об отмене остановки транспорта во время тревог. Теперь этот вопрос будет решать Совет обороны Киева.

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Фото: КГГА