В Киеве начали восстанавливать патриотические клумбы: фото

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Валерия Гуржий
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В столице начали восстанавливать патриотические цветочные панно после зимы, которых прошлой весной создали более 30-ти по всему городу.

Об этом сообщила директор КП УЗН Дарницкого района Людмила Филинская, пишет "Твоє місто".

По ее словам, в каждом районе зеленстроевцы решают, какими панно будут в этом году. В частности, в Дарницком районе сегодня высадили новые однолетние цветы на клумбе «Победим» на Харьковской площади.

«Ко Дню Киева на наших клумбах по всему району будут специальные тематические композиции, появятся и новые, но пока планы держим в тайне, чтобы был сюрприз к празднику города», - сказала Людмила Филинская.

Ранее мы писали, что в Киеве обустроят три реабилитационных парка, два из них построят с нуля.

Фото: КП УЗН Дарницкого района

Опубликовано: 22 апреля 2023
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