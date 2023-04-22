В Киеве начали восстанавливать патриотические клумбы: фото

В столице начали восстанавливать патриотические цветочные панно после зимы, которых прошлой весной создали более 30-ти по всему городу.

Об этом сообщила директор КП УЗН Дарницкого района Людмила Филинская, пишет " Твоє місто ".

По ее словам, в каждом районе зеленстроевцы решают, какими панно будут в этом году. В частности, в Дарницком районе сегодня высадили новые однолетние цветы на клумбе «Победим» на Харьковской площади.

«Ко Дню Киева на наших клумбах по всему району будут специальные тематические композиции, появятся и новые, но пока планы держим в тайне, чтобы был сюрприз к празднику города», - сказала Людмила Филинская.

Ранее мы писали , что в Киеве обустроят три реабилитационных парка, два из них построят с нуля.

Фото: КП УЗН Дарницкого района