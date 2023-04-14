В Киеве создадут три реабилитационных парка

197
Мария Иващук
share share

В Киеве обустроят три реабилитационных парка, два из них построят с нуля. Об этом сообщил директор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король, пишет «Вечірній Київ».

В этом году планируется начать строительство двух больших парков. Это парк «Серебряный кол» — проект построят с нуля, и парк вокруг озера Иорданское , который начали обустраивать в 2021 году.

Визуализация парка «Серебряный круг»

“На мой взгляд, это (парк “Иорданский” – БЖ) очень хороший ландшафтный проект, а таких зон, которые можно адаптировать для рекреационных целей, не так много в Киеве. Кроме того, там не сложно подвести инфраструктуру”, – отмечает Король.

Эти парки а также «Орленок» будут реабилитационными. Такие парки должны способствовать эмоционально-психологическому восстановлению людей, «и они наверняка будут пользоваться популярностью».

Также глава Киевзеленстроя отметил, что этой весной планируют завершить работы и официально открыть первую очередь парка «Прибрежный» в заливе Берковщина. В парке уже проведены основные работы.

Парк «Прибрежный» в заливе Берковщина

Он будет иметь декоративные и инфраструктурные элементы, освещение, полив, будет работать туалет. Используют также декоративное освещение.

Планируют также закончить работы в парке им. М. Рыльского. Там уже обновили всю игровую зону и создали домики для летучих мышей.


Читайте также: Терраса на воде и велодорожки: на Оболони планируют создать зону отдыха вокруг Иорданского озера

Фото: "Громадський рух Почайна" , «Вечірній Київ»

Опубликовано: 14 апреля 2023
share share
Украинские художники создали пасхальные писанки из отстрелянных гильз: фото Украинские художники создали пасхальные писанки из отстрелянных гильз: фото Сколько заплатили французы за достройку пешеходного моста-волны на Оболони Сколько заплатили французы за достройку пешеходного моста-волны на Оболони На Подоле открылось пространство Trip:Tych с украинскими нишевыми духами На Подоле открылось пространство Trip:Tych с украинскими нишевыми духами Киев в воде: Смотрите, как подтопило набережную на Почтовой, Никольскую Слободку и Оболонь Киев в воде: Смотрите, как подтопило набережную на Почтовой, Никольскую Слободку и Оболонь Основанный украинцем стартап Solana выпустил криптосмартфон. Зачем он нужен Основанный украинцем стартап Solana выпустил криптосмартфон. Зачем он нужен С Левобережной до Русановских садов: в Киеве возобновит движение автобус №117 С Левобережной до Русановских садов: в Киеве возобновит движение автобус №117 Пасхальный пирог со шпинатом Пасхальный пирог со шпинатом В Киеве впервые покажут произведения Марии Примаченко из цикла «Людям на радость» В Киеве впервые покажут произведения Марии Примаченко из цикла «Людям на радость»
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.