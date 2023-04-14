В Киеве создадут три реабилитационных парка

В Киеве обустроят три реабилитационных парка, два из них построят с нуля. Об этом сообщил директор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король, пишет «Вечірній Київ».

В этом году планируется начать строительство двух больших парков. Это парк «Серебряный кол» — проект построят с нуля, и парк вокруг озера Иорданское , который начали обустраивать в 2021 году.

Визуализация парка «Серебряный круг»

“На мой взгляд, это (парк “Иорданский” – БЖ) очень хороший ландшафтный проект, а таких зон, которые можно адаптировать для рекреационных целей, не так много в Киеве. Кроме того, там не сложно подвести инфраструктуру”, – отмечает Король.

Эти парки а также «Орленок» будут реабилитационными. Такие парки должны способствовать эмоционально-психологическому восстановлению людей, «и они наверняка будут пользоваться популярностью».

Также глава Киевзеленстроя отметил, что этой весной планируют завершить работы и официально открыть первую очередь парка «Прибрежный» в заливе Берковщина. В парке уже проведены основные работы.

Парк «Прибрежный» в заливе Берковщина

Он будет иметь декоративные и инфраструктурные элементы, освещение, полив, будет работать туалет. Используют также декоративное освещение.

Планируют также закончить работы в парке им. М. Рыльского. Там уже обновили всю игровую зону и создали домики для летучих мышей.



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