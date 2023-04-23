В ботаническом саду устанавливают новую скульптуру

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Валерия Гуржий
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В киевском Ботаническом саду имени Гришко обновляют центральный фонтан цветов на входе, где устанавливается новая скульптура.

Фото опубликовал Павел Ботвиновский в Facebook.

Судя по визуализациям и фото, новая скульптура будет изображать пару влюбленных, обнимающихся среди гигантских лепестков.

Уже черные борта чаши фонтана декорированы золотыми надписями. Сейчас там устанавливают золотые лепестки, а фигуры влюбленных пока нет.

Как пишет " Хмарочос ", киевляне, побывавшие на месте, где уже устанавливают конструкцию, рассказывают, что проект финансируется на средства мецената. По предварительной информации, обновленный фонтан планируется открыть до 1 мая.

Ранее мы писали, что в ботаническом саду Киева «ожили» фантастические звери из картин Марии Примаченко: визуализации

Фото: Павел Ботвиновский

Опубликовано: 23 апреля 2023
ботанический сад київ скульптура
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