В ботаническом саду устанавливают новую скульптуру

В киевском Ботаническом саду имени Гришко обновляют центральный фонтан цветов на входе, где устанавливается новая скульптура.

Фото опубликовал Павел Ботвиновский в Facebook .

Судя по визуализациям и фото, новая скульптура будет изображать пару влюбленных, обнимающихся среди гигантских лепестков.

Уже черные борта чаши фонтана декорированы золотыми надписями. Сейчас там устанавливают золотые лепестки, а фигуры влюбленных пока нет.

Как пишет " Хмарочос ", киевляне, побывавшие на месте, где уже устанавливают конструкцию, рассказывают, что проект финансируется на средства мецената. По предварительной информации, обновленный фонтан планируется открыть до 1 мая.

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