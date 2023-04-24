«Киевгорстрой» возобновляет работы на четырех площадках. Ранее компания останавливала строительство из-за финансовых трудностей

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Ирина Маймур
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Председатель правления-президент компании «Киевгорстрой» Игорь Кушнир сообщил о возобновлении строительства 4 жилых комплексов в Киеве.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, хотят возобновить строительство ЖК «Урловский-1», «Урловский-2», Mirax и «Абрикосовый». На первых троих уже начались работы, на последнем стартуют в скором времени.

«Этим шагом «Киевгорстрой» свидетельствует о готовности строить дальше. На компании лежит ответственность почти до 20 тыс. инвесторов, и мы не собираемся ее переводить», — подчеркнул Кушнир.

Ранее мы писали, что «Киевгорстрой» прекратил работы в столице. Тогда Кушнир сказал, что для возобновления строительства компании необходима докапитализация в 1 млрд гривен. Пока это решение находится на рассмотрении комиссий горсовета. Также ожидается, что у «Киевгорстроя» выкупят недвижимости на 300 млн грн на нужды города.

Фото: визуализация ЖК «Урловский-2», «Киевгорстрой»

Опубликовано: 24 апреля 2023
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