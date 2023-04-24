Возле Национальной оперы Украины установили инсталляцию из стреляных гильз Unbroken Project

В Киеве возле Национальной оперы Украины открыли установку Unbroken Project.

Над ее созданием работали французский фотограф Фелипе Хакоме и танцовщица Украинского национального балета Светлана Онипко. Об этом идет речь на сайте проекта.

Чтобы создать инсталляцию, художники распечатали на ультрафиолетовом принтере изображение украинской балерины, вынужденной бежать от войны. Холстом для творения стали стреляные гильзы, скрепленные смолой.

Выставки Unbroken с фото украинских балерин, опубликованных на гильзах, были представлены в Париже и Мадриде.

Все средства от продажи фотографий проекта Unbroken пойдут на помощь Украине.

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