Активисты проверили состояние киевских укрытий: почти 30% защитных сооружений найти не удалось

В Киеве представили результаты Национальной компании мониторинга укрытий. Согласно им, из 96 проверенных защитных сооружений было идентифицировано только 73%.

Об этом сообщила группа общественного наблюдения «Озон», являющаяся инициативой Центра гражданских свобод.

27% укрытий найти не удалось: они либо фактически отсутствуют, либо отсутствуют отметки, указывающие прохожим на место, где можно спрятаться от опасности.

«Лишь 48% проверенных укрытий имели соответствующие отметки с направлением движения и были открыты или на месте находилось ответственное лицо с ключами», — рассказала координатор Группы общественного мониторинга «Озон» Иванна Мальчевская.

Только 25 из проверенных укрытий прошли двойную проверку и прорабатываются совместно с Департаментом муниципальной безопасности КГГА.

Есть проблемы с базовым качеством укрытий: только 20% имеют исправный туалет, 38% — электроснабжение, только 30% обеспечены запасом воды.

В настоящее время фонд защитных сооружений Киева составляет более 4000 защитных объектов: хранилища, подвальные и полуподвальные помещения, подземные паркинги, станции метрополитена, подземные переходы. Согласно действующему законодательству содержание всех этих объектов зависит исключительно от балансодержателя.

«К сожалению, мы не можем в полной мере влиять на ситуацию, если объект находится в частной форме собственности. Мы не имеем возможности привлечь к ответственности таких владельцев, которые не желают содержать хранилища в надлежащем состоянии», — отметил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Ранее мы писали, что в Киеве полицейские будут останавливать маршрутки, курсирующие во время воздушной тревоги.

Фото: Следствие. Инфо