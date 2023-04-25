В Чернигове обнаружили давние захоронения на месте могильника времен Киевской Руси

В Чернигове во время раскопки траншеи водопровода на улице Любецкой обнаружили давние захоронения древнерусских времен. Могилу можно датировать XI веком.

Об этом написал на своей фейсбук-странице археолог Игорь Игнатенко.

«О том, что здесь находился могильник, исследователи узнали в 2019 г., когда у Дворца Химиков были найдены грунтовые захоронения древнерусских времен. В последующие годы количество раскопанных древних могил увеличилось, были найдены и остатки языческих курганов. Ученые уже давно заметили, что курганные могильники полукругом перепоясывали давний Чернигов», — написал археолог.

По словам Игнатенко, курганные захоронения, раскопанные в этом месте, достаточно поздние. Ведь черниговцы не сразу стали христианами. По крайней мере, в XI веке, а возможно, и в начале XII века некоторые из них прятали умерших под курганами.

Улица Любецкая, а именно Любецкий шлях, — одна из самых древних в Чернигове. Начиная с Х века, Любецкий путь совмещал город с Любечем и был ответвлением Пути из варягов в греки.

Ранее мы писали, что в Чернигове обнаружили оборонный ров времен Киевской Руси.