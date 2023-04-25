В Дарницком районе начинают строительство парка «Серебряный Кол»: каким он будет

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Ирина Маймур
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В Дарницком районе столицы на этой неделе стартует строительство первой очереди парка «Серебряный Кол».

Об этом сообщают на сайте Киевского горсовета.

Земельный участок, на котором будет создан парк, расположен между станциями метро «Осокорки» и «Позняки». Он огибает озеро Серебряный Кол и имеет площадь 7,54 га.

По словам депутата Киевского городского совета и руководителя ОО «Парк Серебряный Кол» Григория Маленко, идея создания парка возникла еще в 2016 году. Однако реализовывать ее начали только сейчас.

Базовым элементом парка станет замкнутая прогулочная дорожка вокруг озера около двух километров в длину.

«Все внутренние элементы парка интегрированы в этот прогулочный маршрут вокруг озера. Зеленая зона должна быть функциональной. Детские, спортивные, смотровые площадки и зоны отдыха должны удовлетворить потребности как можно более широкой аудитории», — рассказал Маленко.

Парк будет инклюзивным. К тому же, там обустроят локации, адаптированные для нужд физической и психологической реабилитации воинов ВСУ.

Депутат отметил, что строительство парка будут проводить в шесть очередей.

«Первая очередь предполагает планирование территории в соответствии с проектом, обустройство двух входных групп парка, строительство транзитной дорожки, по которой можно прогуляться от одной станции метро до другой. Кроме этого будут обустроены подпорные стены, лестницы и пандусы, установлены системы водоотвода входной группы и проложены коммуникации. Также предусмотрено мощение дорожек фигурными элементами типа ФЭМ, проведение работ по озеленению и, конечно, установка рядов и урн в зоне застройки первого этапа», — отметил Маленко.

Ранее мы писали, что парк возле Совских прудов передадут «Киевзеленстрою» на хранение.

Фото: Киевский городской совет, скриншоты з Telegram-канала парка

Опубликовано: 25 апреля 2023
Дарницкий район
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