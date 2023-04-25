На станции метро «Золотые ворота» открыли интерактивную выставку о пропаганде россии: фото

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Ирина Маймур
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24 апреля в вестибюле станции метро «Золотые ворота» открыли интерактивную выставку «Настоящие причины войны или как работает российская пропаганда».

Об этом сообщают в КГГА.

В выставке объединили формат постеров и современные технологии: при наведении смартфона мобильное приложение edAR «оживляет» плакаты. Зритель увидит 3D-модели, аудио, видео и VR-порталы, «вместе побуждающие к более глубокому исследованию, погружению в тему и лучшему запоминанию данных и фактов».

Целью проекта является научить людей различать манипуляции и пропаганду, уметь развенчивать фейки, научиться медиаграмотности и уметь защитить себя и свою информационную среду.

Выставку планируют провести в Испании, Франции, Словакии, Чехии и других европейских странах. В Киеве она продлится с 24 апреля по 24 мая.

Ранее мы писали, что возле Национальной оперы Украины установили инсталляцию из стреляных гильз Unbroken Project.

Фото: КГГА

Опубликовано: 25 апреля 2023
виставка
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