В Днепре квартал старинных коттеджей хотят сделать частью нового ЖК: визуализации

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Ирина Маймур
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В Днепре планируют сделать частью нового жилого комплекса квартал уникальных старинных коттеджей.

В настоящее время особняки в критическом состоянии и нуждаются в реконструкции, сообщает gorod.dp.

Новый жилой комплекс построят в одном из самых дорогих и престижных районов Днепра — «Нагорка». Он расположен на перекрестке улиц Бригадной и Архитектора Петрова.

По заказу ООО «ЭлитГрупп А» «Архитектурная мастерская Алипова» создала проект строительства. Он будет включать фасады старинных построек. Согласно проекту, на участке 0,49 гектара построят два новых здания 8 и 13 этажей высотой. Комплекс будет включать 200 однокомнатных квартир, 16 офисов, девять магазинов и паркинг на 232 авто.

Под проект разрабатывают подробный план территории.

«Мы стали формировать градостроительную концепцию, которая ляжет в основу ДПТ. Этой работой мы стараемся определить границы возможного сочетания старых и новых объектов. Фасады исторических зданий будут сохранены и включены в объем нового комплекса», — прокомментировал архитектор Михаил Алипов.

В то же время начальница управления по вопросам охраны культурного наследия горсовета Днепра Надежда Лиштва уверена, что при реализации проекта не сохранится характер исторической среды.

«А в законодательстве в подобных случаях есть требования по сохранению не только фасадов зданий, но и исторической среды. К этому очень жестко и внимательно относятся в министерстве культуры, где вам предстоит пройти согласование», — отметила она.

Ранее мы писали, что Киевсовет остановил незаконную застройку Владимирского спуска: арендатор земли связан с россией.

Фото: gorod.dp

Опубликовано: 25 апреля 2023
Дніпро
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