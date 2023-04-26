Возле Шулявского моста обновят подземный переход и оборудуют его лифтами

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Мария Иващук
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В Киеве планируют реконструировать подземный переход и транспортную развязку у Шулявского моста. Соответствующий тендер появился на Prozorro.

Речь идет о пересечении Берестейского проспекта (ранее – Победы) с улицей Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах.

Работы планируют завершить до конца 2023 года. Ожидаемая стоимость проекта – 34,4 миллиона гривен.

В частности, переход планируют оборудовать четырьмя лифтами. Также в переходе проведут демонтажные работы, очистят дождеприемники, разберут облицовку стен из керамических глазированных плиток и накрывные элементы парапета. Планируется покрасить потолок и положить новую тактильную и керамическую плитку.

Что говорят активисты

В инициативе «Пассажиры Киева» говорят , что эти деньги можно использовать более целесообразно: построить 10 светофорных объектов на наиболее опасных нерегулируемых перекрестках города или продублировать наземными переходами 10 перекрестков с подземными.

Депутат Киевсовета и соучредительница БФ «Соломенские котики» Ксения Семенова напомнила, что в 2019 году надземный переход на проспекте Любомира Гузара оборудовали лифтами, которые «работают когда как».

“Лифты не работают без электричества, очевидно. Кто может гарантировать, что отключений некритической инфраструктуры больше не будет?”, – комментирует Семенова.

В то же время как удачный пример безбарьерного подземного перехода без лифтов депутат назвала обновленный переход на Караваевых дачах.

Перехід на Кардачах

Раньше мы писали, где в Киеве обустраивают новые кольцевые развязки на перекрестках.

Фото: КГГА, Grigoriy Leo

Опубликовано: 26 апреля 2023
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