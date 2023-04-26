В Киеве расширили заповедную зону природного парка «Голосеевский»

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Ирина Маймур
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Часть заповедной зоны национального природного парка «Голосеевский» увеличили с 12,8% до 20,4%.

Теперь она составит 2 246,33 га, сообщила депутат Киевского горсовета Олеся Пинзеник.

Расширение заповедной зоны обеспечит больший контроль и охранный режим для ценных природных экосистем и объектов парка.

Как отметил директор департамента природно-заповедного фонда и земельных ресурсов Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Эдуард Арустамян, на территории Национального парка «Голосеевский» растет более 1,5 тысяч видов растений и грибов, из них более 90 видов редких, более 40 видов занесено в Красной книги Украины, 6 видов включены в список Международного союза охраны природы, 10 видов охраняются Бернской конвенцией, 17 видов внесены в список Вашингтонской конвенции, 63 вида растений подлежат особой охране в пределах города Киева. Также в парке проживают 22 тысяч видов позвоночных и беспозвоночных животных, из которых большая часть занесена в Красную книгу.

«Это очень краткое описание того, что называется биоразнообразием, то, что сохраняет и восстанавливает Национальный парк »Голосеевский«. Сохранение этого природного богатства является основной задачей заповедной зоны. Сохраняется природа и в других функциональных зонах, но заповедная зона является ключевой именно для сохранения биоразнообразия», — отметил Арустамян.

Напомним, что необходимость увеличения заповедной зоны предусмотрена изменениями ст. 21 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины». Согласно этим изменениям деятельность национальных природных парков должна направляться на доведение площади заповедной зоны до уровня не менее 20% от общей площади.

Ранее мы писали, что в Голосеевском районе создадут зоологический памятник природы «Роща хищных птиц».

Фото: Национальный природный парк «Голосеевский»/ Алексей Толмачев

Опубликовано: 26 апреля 2023
Голосеевский район
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