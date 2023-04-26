Возле Голосеевской башни снова увидели строителей. Застройщик уверяет, что проводит благоустройство

На днях местные жители увидели возле Голосеевской водонапорной башни, которую в феврале внесли в список объектов культурного наследия, строителей.

Об этом сообщает «Небоскреб».

Известно, что компания «Голосеевские башни» хочет построить ЖК на улице Ореховатский шлях, между домами 9 и 11. Именно на этом участке и расположена 70-летняя водонапорная башня.

Юрист застройщика Максим Гринь заверил журналистов, что никаких строительных работ они сейчас не проводят. Мол, только убирают территорию и обустраивают пешеходные дорожки.

Гринь сообщил, что местные жители контактируют с архитектором Анной Кирий, разрабатывающей концепцию ЖК с приспособлением водонапорной башни.

«Мы наоборот заинтересованы в ее сохранении, восстановлении, приспособлении и получении новой современной функции, которая будет согласована с владельцем башни и, возможно, с их согласия, с местными жителями», — заверил Гринь.

Как утверждают активисты, застройщик хочет отремонтировать башню и построить рядом шестиэтажный дом. Местные жители считают, что участок нужно присоединить к Национальному парку «Голосеевский».

Напомним, что еще в конце 2022 года застройщик от фирмы «Голосеевские башни» продолжал строить свой ЖК. Участок между домами 9 и 11 по улице Ореховатский путь он обнес забором, за которым оказалась и башня.

14 февраля 2023 года Голосеевская водонапорная башня получила статус объекта культурного наследия Киева.

Башню построили в 1955 году по проекту института «Киевпроект». С нее открывается панорамный вид на Киев.

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Фото: «Карта Реновации»