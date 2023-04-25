После извлечения техники исторический «дом с насекомыми» продолжают разбирать вручную

В Киеве 130-летний дом Марии Станиславской, известный как «дом с насекомыми», расположенный на улице Владимирская, 93, продолжают разбирать вручную после извлечения техники.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Он говорит, что строитель Николай уже неделю разбирает памятник архитектуры.

По словам активиста, мужчина начал работать на строительстве еще 11 апреля, но 20 числа после предписаний Департаментов КГГА у Николая забрали технику. С тех пор и по сей день ему приходится работать вручную. Разбирает исторический памятник Николай днем и ночью и даже на выходных.

В настоящее время его не может остановить ни Национальная полиция Украины, ни Киевская городская прокуратура.

Ранее мы писали , что департамент охраны культурного наследия требует прекратить какие-либо работы на объекте по адресу Владимирская, 93, где начали сносить доходный дом Марии Станиславской.

Рядом с домом, на улице Владимирская 95/42, началось новое строительство. В результате работ памятник архитектуры оказался в аварийном состоянии.

Впоследствии стало известно , что жители пытались остановить строительство. Тогда жителям дома предложили выкуп квартир по цене ниже рыночной для того, чтобы «снести дом и увеличить площадь строительства».