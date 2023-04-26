В сквере имени Заньковецкой посадили магнолии, чтобы собрать средства на берцы для украинских защитниц

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Ирина Маймур
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В киевском сквере имени Заньковецкой посадили пять магнолий, чтобы собрать средства на летние берцы для женщин-военнослужащих.

Об этом сообщает The Village Украина.

Организаторы инициативы – движение Veteranka, благотворительный фонд «Парк Победы» и «Киевзеленстрой».

Возле каждого высаженного дерева установили таблички с QR-кодом для пожертвований.

Отправляя донат на покупку берцев, вы можете указать свои имя и фамилию. Таким образом вас внесут в список доноров. Впоследствии возле каждого дерева обустроят новые таблички: там будут имена и фамилии людей, которые присоединились к инициативе.

Присоединиться к сбору на летние берцы также можно и онлайн по этой ссылке.

Раньше мы писали, что в центре Парижа появится Киевский сквер.

Фото: Александра Злуницына

Опубликовано: 26 апреля 2023
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