Жители Голосеево предлагают вознаграждение за задержание мотоциклистов в парках

Общество Голосиева будет бороться с заездом мотоциклистов в НПП Голосеевский и парк им. Рыльского с помощью денежных вознаграждений.

За фото номерных знаков нарушителя предлагают вознаграждение в 1000 грн., за задержание мотоциклиста до приезда полиции и охраны – 5000 грн.

“Заезд авто/мото техники в парк, тем более на зеленую зону запрещен природоохранным законодательством. И здесь дело даже не в законодательстве: мотоциклисты ездят пешими тропами, чем подвергают посетителей парка опасности”, – говорится в сообщении общественной активистки и инициаторки “мото сафари” Алены Деньги.

Она просит вызвать полицию по номеру 102, звонить директору НПП для выезда охраны – 0677364070 или писать лично ей, если удалось сфотографировать номера или задержать мотоциклиста.

Фото: thumbor.my.ua