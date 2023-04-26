Жители Голосеево предлагают вознаграждение за задержание мотоциклистов в парках

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Мария Иващук
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Общество Голосиева будет бороться с заездом мотоциклистов в НПП Голосеевский и парк им. Рыльского с помощью денежных вознаграждений.

За фото номерных знаков нарушителя предлагают вознаграждение в 1000 грн., за задержание мотоциклиста до приезда полиции и охраны – 5000 грн.

“Заезд авто/мото техники в парк, тем более на зеленую зону запрещен природоохранным законодательством. И здесь дело даже не в законодательстве: мотоциклисты ездят пешими тропами, чем подвергают посетителей парка опасности”, – говорится в сообщении общественной активистки и инициаторки “мото сафари” Алены Деньги.

Она просит вызвать полицию по номеру 102, звонить директору НПП для выезда охраны – 0677364070 или писать лично ей, если удалось сфотографировать номера или задержать мотоциклиста.

Фото: thumbor.my.ua

Опубликовано: 26 апреля 2023
Голосіїв Голосієвський район
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