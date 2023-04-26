Вспышка в небе над Киевом произошла из-за падения метеора весом 300 кг

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Ирина Маймур
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Яркая вспышка, которую 19 апреля видели в небе над Киевом, вызвало падение метеора весом 200–300 кг и диаметром около полуметра.

Об этом сообщила Международная метеорная организация.

Ученые определили, что впервые болид находился на высоте 98 км над Большой Дымеркой. Затем он пролетел над Киевом в юго-западном направлении на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с.

Взрыв произошел на высоте 38 км над землей. От него метеорит разлетелся на мелкие обломки и пыль.

В зависимости от размеров и фактического высотного ветра эти обломки могут располагаться между городами Попельня, Романовка, Строков и Паволочь Житомирской области.

Напомним, что жители Киева и области вечером 19 апреля видели неизвестные яркие вспышки. После этого сразу объявили воздушную тревогу. Первоначально сообщалось, что это мог быть спутник NASA, изучавший Солнце с 2002 года. Впоследствии в научном проекте Alpha Centauri высказали мнение, что над Киевом сгорел болид – крупный метеор.

Фото: Jiří Borovička and Pavel Spurný, скриншот из видео

Опубликовано: 26 апреля 2023
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