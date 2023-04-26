В собственность общины вернули земли Беличанского леса стоимостью 6 млн грн

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Ирина Маймур
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Суд вернул из частной собственности в состав Беличанского леса земли стоимостью 6 млн. грн.

Об этом сообщила областная прокуратура.

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Киевской областной прокуратуры в суде добились возвращения в собственность государства земельного участка природно-заповедного фонда, находящегося на территории Беличанского леса Национального природного парка «Голосеевский».

По иску прокуратуры суд истребовал из частного в государственную собственность спорный земельный участок лесного фонда площадью 0,15 га стоимостью 6 млн грн.

Этот участок особо ценных земель Коцюбинский поссовет изъял у землепользователя с нарушением требований законодательства, а именно без соответствующего согласия Кабинета Министров Украины.

Напомним, что 20 октября Бучанский райсовет неправомерно решили расширить границы Коцюбинского до 3 000 га за счет участков Беличанского леса, имеющего статус национального парка. 9 декабря ОАСК остановил это решение и запретил любым организациям, учреждениям или органам вносить в Государственный земельный кадастр изменения по границам поселка Коцюбинское в Киевской области.

Ранее мы писали, что суд вернул земли университета Карпенко-Карого, где планировали построить офисы и ЖК.

Фото из открытых источников

Опубликовано: 26 апреля 2023
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