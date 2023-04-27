На Львовщине демонтировали два памятника советской поры

26 апреля в Мостисской общине на Львовщине снесли два советских памятника.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

Декоммунизировали памятник советскому солдату, входивший в мемориальный комплекс советским воинам в селе Малнов, а также фигуру женщины в скорби с кладбища советских воинов в центральной части города Мостиска.

В планах Львовской ОВА до конца 2023 года полностью завершить процесс декоммунизации.

Ранее мы писали, что в Полтаве демонтируют памятники Пушкину и двум советским генералам Ватутину и Зигину.

Фото: Львовская ОГА