На Львовщине демонтировали два памятника советской поры

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Ирина Маймур
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26 апреля в Мостисской общине на Львовщине снесли два советских памятника.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

Декоммунизировали памятник советскому солдату, входивший в мемориальный комплекс советским воинам в селе Малнов, а также фигуру женщины в скорби с кладбища советских воинов в центральной части города Мостиска.

В планах Львовской ОВА до конца 2023 года полностью завершить процесс декоммунизации.

Ранее мы писали, что в Полтаве демонтируют памятники Пушкину и двум советским генералам Ватутину и Зигину.

Фото: Львовская ОГА

Опубликовано: 27 апреля 2023
Львівська область
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