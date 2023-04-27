С 28 апреля в Украине возобновят работу комплексы автофиксации правонарушений

На украинских дорогах с 28 апреля приступят к работе 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

Все комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП – превышение разрешенной скорости движения.

В Киеве такие комплексы запускаются по адресам:

просп. Голосеевский, 96, направление прибора – ул. Выставочная (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора – просп. Червоной Калины (ограничение скорости 50 км/ч)

Напомним, что комплексы автоматической фиксации правонарушений перестали работать после полномасштабного вторжения рф.

Читайте также: В Киеве обустраивают новые кольцевые развязки на перекрестках: где именно