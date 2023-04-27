С 28 апреля в Украине возобновят работу комплексы автофиксации правонарушений

На украинских дорогах с 28 апреля приступят к работе 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
Все комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП – превышение разрешенной скорости движения.
В Киеве такие комплексы запускаются по адресам:
Напомним, что комплексы автоматической фиксации правонарушений перестали работать после полномасштабного вторжения рф.
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Фото: Цензор. Нет