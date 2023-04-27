Возле «Житомирской» установили МАФы, заграждающие проход к метро

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Мария Иващук
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На Берестейском проспекте возле метро «Житомирская» установили торговые МАФы вплотную ко входу в переход, что ведет к подземке. На это обратил внимание глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.

“Еще такой наглости я не видел, все нормы и правила ГСН нарушены, однако говорят, эти киоски установлены согласно документам. Интересно, кто им выдал эти документы?”, – спрашивает Кривошея в сообщении.

Напомним, что в июне 2022 года Совет обороны города Киева принял решение, согласно которому МАФы возле станций метрополитена , препятствующие доступу к укрытиям и хранилищам, должны быть перенесены на другие локации.

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Фото: Геннадий Кривошея

Опубликовано: 27 апреля 2023
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