Возле «Житомирской» установили МАФы, заграждающие проход к метро

На Берестейском проспекте возле метро «Житомирская» установили торговые МАФы вплотную ко входу в переход, что ведет к подземке. На это обратил внимание глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.

“Еще такой наглости я не видел, все нормы и правила ГСН нарушены, однако говорят, эти киоски установлены согласно документам. Интересно, кто им выдал эти документы?”, – спрашивает Кривошея в сообщении.

Напомним, что в июне 2022 года Совет обороны города Киева принял решение, согласно которому МАФы возле станций метрополитена , препятствующие доступу к укрытиям и хранилищам, должны быть перенесены на другие локации.

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Фото: Геннадий Кривошея