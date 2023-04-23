В Киеве могут построить еще одну станцию метро

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Валерия Гуржий
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В КГГА рассматривают возможность продления «красной» линии метро и запуск нового автобусного маршрута со станции метро «Лесная» до Быковни.

Об этом во время обсуждения отвода земли под военное кладбище заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, в рамках создания Национального военного мемориального кладбища рассматривается вопрос улучшения транспортного сообщения с Быковней.

«Проговаривается отдельный маршрут автобуса. Задача ставится больше - проговаривается удлинение линии метрополитена, но это при имеющихся финансированиях. Пока мы говорим о том, что от станции метро »Лесная«, где будет приведена в порядок определенная инфраструктура, будет двигаться шаттл, специально под этот объект», – сообщил Пантелеев.

Ранее мы писали, что Киевсовет отвел землю для создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. Там планируется разместить мемориальный комплекс с ритуальным помещением, сооружением почетных захоронений и музеем.

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Фото: КП " Киевский метрополитен "

Опубликовано: 23 апреля 2023
Метро київ будівництво
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