Активисты призывают киевские власти спасти озеро Синее на Виноградаре — петиция

Киевляне просят столичные власти спасти озеро Синее в Подольском районе. Оно является единственным в городе озером ледникового периода.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

По словам автора петиции Никиты Исаева, последние 5 лет озеро Синее активно уменьшается в размерах Однако многочисленные обращения к КП «Плесо», Управлению экологии КГГА, Подольской РГА, Государственной экологической инспекции и местным и народным депутатам не дают никакого результата.

«В честь озера назван жилмассив. Озеро Синее – бессточное озеро, расположенное на водоразделе рек Днепр и Ирпень. Питается грунтовыми водами и атмосферными осадками. В озере есть устойчивая экосистема с разветвленной фауной: разнообразие рыб, ондатр, черепах и уток», — отмечает Исаев.

Автор петиции просит столичные власти как можно быстрее сделать все для предотвращения, ограничения и ликвидации засорения и истощения озера Синее.

В настоящее время петицию подписали более 1600 киевлян.

Напомним, чтобы попасть на рассмотрение Киевсовета, она должна собрать 6000 подписей.

Раньше мы писали, что Софиевскую Борщаговку предлагают присоединить к Киеву.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа