Софиевскую Борщаговку предлагают присоединить к Киеву – петиция

Жители Софиевской Борщаговки просят присоединить населенный пункт к Киеву, ведь «платят налоги в бюджет столицы, но не могут пользоваться благами Киева».

Данная петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

Автор петиции утверждает, что у жителей села нет автобусного маршрута к метро, государственной школы и так далее. Также на населенный пункт не распространяются градостроительные планы, ограничения и перспективы развития. Хотя, по словам автора, налоги жители платят в бюджет Киева.

Петиция появилась на сайте 3 апреля 2023 и за 20 дней набрала 4933 подписей из необходимых 6000.

Ранее мы писали , что в Киеве хотят переименовать Минский массив в Литовский.