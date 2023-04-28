Прокуратура через суд требует вернуть громаде землю на Оболони, где расположен яхт-клуб

Столичная прокуратура пытается отсудить 5 гектаров земли на улице Приречной на Оболони и вернуть их громаде города.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что ООО без соответствующих документов использует земли для расположения самочинно построенного недвижимого имущества. Как говорится в постановлении суда, речь идет об ООО «Лагуна», которое предоставляет услуги по аренде яхт.

Стоимость земельных участков оценивается более чем в 630 миллионов гривен.

Территория ограждена общим забором, в результате чего горожане не имеют доступа к коммунальным земельным участкам, в том числе к прибрежной защитной полосе Днепра. Кроме того, это препятствие в функционировании парка отдыха, часть которого используется обществом без правовых оснований.

Хозяйственный суд Киева открыл производство в интересах громады об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельными участками, в том числе землями водного фонда в Оболонском районе.

Судебное заседание по делу назначено на 16 мая.

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