Прокуратура через суд требует вернуть громаде землю на Оболони, где расположен яхт-клуб

491
Мария Иващук
share share

Столичная прокуратура пытается отсудить 5 гектаров земли на улице Приречной на Оболони и вернуть их громаде города.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что ООО без соответствующих документов использует земли для расположения самочинно построенного недвижимого имущества. Как говорится в постановлении суда, речь идет об ООО «Лагуна», которое предоставляет услуги по аренде яхт.

Стоимость земельных участков оценивается более чем в 630 миллионов гривен.

Территория ограждена общим забором, в результате чего горожане не имеют доступа к коммунальным земельным участкам, в том числе к прибрежной защитной полосе Днепра. Кроме того, это препятствие в функционировании парка отдыха, часть которого используется обществом без правовых оснований.

Хозяйственный суд Киева открыл производство в интересах громады об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельными участками, в том числе землями водного фонда в Оболонском районе.

Судебное заседание по делу назначено на 16 мая.

Читайте также: На Оболонском острове нашли археологические памятники старославянских времен

Фото: sportplace.in.ua

Опубликовано: 28 апреля 2023
share share
Новая почта в июне открывает два отделения в Чехии Новая почта в июне открывает два отделения в Чехии В центре Львова высадили первые «климатические деревья»: чем они отличаются от других В центре Львова высадили первые «климатические деревья»: чем они отличаются от других Смотрите фильм об украинской электронной сцене во время войны от Resident Advisor Смотрите фильм об украинской электронной сцене во время войны от Resident Advisor Как приготовить настоящий гуцульский банош Как приготовить настоящий гуцульский банош В Киеве пройдет выставка Алексея Кондакова «Голубая серия». Средства с продажи картин пойдут на дроны для ВСУ В Киеве пройдет выставка Алексея Кондакова «Голубая серия». Средства с продажи картин пойдут на дроны для ВСУ Украинцам советуют не избавляться от генераторов: следующая зима также может быть сложной Украинцам советуют не избавляться от генераторов: следующая зима также может быть сложной В Киеве открыли первый в Украине магазин тяжелых ударных дронов В Киеве открыли первый в Украине магазин тяжелых ударных дронов Активисты призывают киевские власти спасти озеро Синее на Виноградаре — петиция Активисты призывают киевские власти спасти озеро Синее на Виноградаре — петиция
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.