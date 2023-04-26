На Оболонском острове обнаружили археологические памятники старославянских времен

На Оболонском острове во время строительных работ были обнаружены археологические находки старославянских времен.

Об этом сообщила глава ОО «Почайна» Аннабелла Морина.

Она отмечает, что на острове нашли казацкую трубку, лунницу с эмалью (это женское украшение в форме полумесяца) III–VIII веков, керамику, монеты и пули от мушкетов.

Вероятно, на этой территории могла размещаться переправа.

Несмотря на настояния сотрудников Института археологии, до начала застройки Оболонского острова исследования не проводились.

Согласно действующему законодательству теперь строительство и ремонтные работы должны прекратиться, чтобы специалисты провели археологическую разведку и исследования и сохранили все найденные достопримечательности.

Активисты планируют как можно быстрее добиться проведения этих исследований. Ведь на острове до сих пор работает большая строительная техника.

Как сообщает Аннабелла Морина, 25 апреля ученых на остров не пустили. Пообещали, что они смогут туда попасть на следующий день.

“Теперь будем рассказывать о ходе событий каждый день. За уничтожение находок предусмотрена ответственность согласно ст. 298 УК”, — подытожила она.

Напомним, что в конце марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в этом году в столице появится большая рекреационная зона на Оболони: она соединит парк «Наталка», набережную и Оболонский остров, куда будет вести новый мост.

Ранее мы писали, что возле парка «Наталка» на Оболони построят подземно-наземный паркинг. Речь идет о проекте подземно-наземного паркинга на 700 паркомест на улице Приречной за 120 миллионов гривен.

Активисты переживают, что строительство паркинга станет началом застройки берегов Днепра. Также они требуют создать на месте будущей парковки парк.

Несмотря на мнения активистов и местных жителей, земельная комиссия Киевсовета поддержала строительство , а Киевсовет выделил на него земельный участок .

Фото: скриншоты видео Аннабеллы Мориной, System Capital Management