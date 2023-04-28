В центре Львова высадили первые «климатические деревья»: чем они отличаются от других

Во Львове на проспекте Свободы высадили 36 первых «климатических деревьев». Это клены-яворы атропурпуреа узкой масляной декоративной формы.

Об этом сообщила Александра Сладкова, заместитель директора Департамента экономического развития Львовского горсовета.

Климатическими называют деревья, работающие на адаптацию города к изменению климата. Они выносливы к затяжной жаре, морозам, засухе или большим осадкам, а также имеют толерантность к соли. Деревья хотят высаживать на улицах, которые больше всего загружены транспортом. Инициировала высадку ОО «Плато».

Клены-яворы атропурпуреа высадили в соответствии с архитектурой проспекта. В частности, учли видовые точки на достопримечательности.

Лунки разместили очень близко к краю тротуара, потому что густая сетка сетей не оставляла большого выбора, объясняет Сладкова. Для компенсации пространства райадминистрация должна установить приствольную решетку. Сейчас лунки получат обрамление в один уровень с тротуаром.

Осенью климатические деревья будут высажены на улицах Франка, Шухевича и Городоцкой, проспекте Шевченко. В общей сложности их должно появиться в городе более 250.

Ранее мы писали, что в сквере имени Заньковецкой посадили магнолии, чтобы собрать средства на берцы для украинских защитниц.

Фото: Александра Сладкова