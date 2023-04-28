Станцию метро «Проспект правды» переименуют в Варшавскую только после завершения строительства

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Ирина Маймур
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До окончания строительства переименовать станцию столичного метро «Проспект правды» невозможно.

Об этом изданию «Главком» сообщила глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха.

Название «Варшавская» станция метро на Виноградаре «Проспект Правды» будет уже после ввода в эксплуатацию.

«К нам обратился метрополитен и объяснил: если сменить название сейчас, придется вносить корректировки в проектную документацию и снова получать разрешение на проведение работ. Вряд ли это можно назвать рациональным путем, поэтому мы принимаем решение сейчас и ждем окончания строительства станции, которая будет носить название «Варшавская», — рассказала Виктория Муха.

Сейчас в Киеве переименовали около 70% общего списка переименований. Остается около 60 улиц и объектов.

По словам Виктории Мухи, на ближайшем заседании Киевсовета должны поддержать долгожданное переименование станции метро «Площадь Льва Толстого» в станцию «Площадь Украинских героев», а станции «Дружбы народов» — на «Зверинецкую».

Ранее мы писали, что киевляне проголосовали за переименование Воздухофлотского проспекта и сквера Чкалова.

Фото: Ярослав Левандовский

Опубликовано: 28 апреля 2023
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