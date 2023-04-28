Почему памятник Щорсу до сих пор не снесли — объяснение Киевсовета

318
Ирина Маймур
share share

В Киеве до сих пор не декоммунизировали памятник Щорсу.

Причину объяснила изданию «Главком» глава постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха.

По ее словам, памятник Щорсу — это памятник монументального искусства, внесенный в Список объектов культурного наследия национального значения. Это усложняет процедуру демонтажа.

«Если он остается памятником монументального искусства, которое, с точки зрения законодательства, имеет ценность, там есть своя процедура: разработка проектной документации, проект монтажа, демонтажа с определением места, куда перемещается памятник. Пока же ожидаем официальных рекомендаций от Минкульта, потому что информация о принятых решениях в открытых источниках отличалась и была противоречивой», — объяснила Муха.

Сейчас Киевсовет ждет официальных рекомендаций Министерства культуры и информационной политики Украины. Из-за того, что это памятник монументального искусства, оставить только коня, заменить голову или надпись сейчас невозможно.

Ранее мы писали, что на Львовщине демонтировали два памятника советских суток.

Фото: Олег Слабоспицкий

Опубликовано: 28 апреля 2023
share share
Где заказать спаржу: 10 украинских производителей Где заказать спаржу: 10 украинских производителей «Ресторация украинской Несокрушимости»: На Бессарабке открывается заведение «Котлета по-киевски» «Ресторация украинской Несокрушимости»: На Бессарабке открывается заведение «Котлета по-киевски» «Спадщина.UA» на аукционе продаст восстановленное историческое здание во Львовской области «Спадщина.UA» на аукционе продаст восстановленное историческое здание во Львовской области В Буче завершают реконструкцию улицы Вокзальной: сколько домов восстановили В Буче завершают реконструкцию улицы Вокзальной: сколько домов восстановили Возле Софии Киевской, где нашли стены XVIII века, открыли пекарню «Завертайло» Возле Софии Киевской, где нашли стены XVIII века, открыли пекарню «Завертайло» Станцию метро «Проспект правды» переименуют в Варшавскую только после завершения строительства Станцию метро «Проспект правды» переименуют в Варшавскую только после завершения строительства Новая почта в июне открывает два отделения в Чехии Новая почта в июне открывает два отделения в Чехии В центре Львова высадили первые «климатические деревья»: чем они отличаются от других В центре Львова высадили первые «климатические деревья»: чем они отличаются от других
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.