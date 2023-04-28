Почему памятник Щорсу до сих пор не снесли — объяснение Киевсовета

В Киеве до сих пор не декоммунизировали памятник Щорсу.

Причину объяснила изданию «Главком» глава постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха.

По ее словам, памятник Щорсу — это памятник монументального искусства, внесенный в Список объектов культурного наследия национального значения. Это усложняет процедуру демонтажа.

«Если он остается памятником монументального искусства, которое, с точки зрения законодательства, имеет ценность, там есть своя процедура: разработка проектной документации, проект монтажа, демонтажа с определением места, куда перемещается памятник. Пока же ожидаем официальных рекомендаций от Минкульта, потому что информация о принятых решениях в открытых источниках отличалась и была противоречивой», — объяснила Муха.

Сейчас Киевсовет ждет официальных рекомендаций Министерства культуры и информационной политики Украины. Из-за того, что это памятник монументального искусства, оставить только коня, заменить голову или надпись сейчас невозможно.

Ранее мы писали, что на Львовщине демонтировали два памятника советских суток.