В Буче завершают реконструкцию улицы Вокзальной: сколько домов восстановили

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Ирина Маймур
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В Буче завершают реконструкцию 2,5 км улицы Вокзальной. Именно там во время попытки оккупации Киевщины шли городские бои.

Об этом сообщила пресс-служба GEM.

В общей сложности отстроили 50 домов, 12 из которых построили с нуля. В остальных произвели капитальный или легкий ремонт в зависимости от степени разрушения.

В рамках программы «Надежда для Бучи» улицу реконструировали Global Empowerment Mission (GEM), Фонд Говарда Г. Баффета, Бучанский городской совет, организация «Качество жизни» и другие партнеры GEM. Программа началась в июне 2022 года.

«Год назад улица Вокзальная в Буче стала местом самых больших разрушений после наступления российских войск на Киев. Разрушенные дома, сожженные танки, трупы на дороге – весь мир увидел фотографии улицы Вокзальной, которые продемонстрировали зверства россии над мирным населением Бучи», – сказал основатель и президент GEM Майкл Каппони.

Кроме улицы Вокзальной, GEM реконструировала 164 дома, 7 школ, 8 больниц, 2 детсада и 7 многоквартирных домов.

Среди доноров и партнеров GEM в Украине более 50 компаний и организаций, среди которых ОО «Качество жизни», Good 360, BStrong, Amazon, Goya Foods, Walmart, Home Depot и многие другие.

Ранее мы писали, что летом в Ирпене начнется восстановление первого демонтированного дома.

Фото: GEM

Опубликовано: 28 апреля 2023
Буча
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