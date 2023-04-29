В центре Киева появился мурал, посвященный всем погибшим на войне

На одном из административных зданий Верховной Рады Украины создали мурал, посвященный памяти всех погибших во время войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

На стенописи изображен Герой Украины Александр Мациевский, расстрелянный русскими после произнесенных слов: «Слава Украине».

Автором мурала является французский художник Кристиан Гуэми, известный под псевдонимом С215.

Ранее мы писали, что на одном из зданий по улице Шевченко в центре Ирпеня создают новый мурал «Артемсоль».

Фото: Верховная Рада