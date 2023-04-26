В центре Ирпеня создают мурал, посвященный Бахмуту и Соледару

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Ирина Маймур
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На одном из зданий по улице Шевченко в центре Ирпеня создают новый мурал «Артемсоль».

Об этом сообщает Ukrinform.TV.

Автор мурала – художник Иван Шульгин.

«Почему именно Ирпень? Мы провели такие параллели… Ирпень стал форпостом, принявшим на себя первый тяжелый удар во время вторжения. Так же страдает и Бахмут, и соль олицетворяет этот город. Оба города стали собратьями в тяжелой судьбе», — пояснил Шульгин.

Если позволит погода, мурал завершат через неделю. Возле него также сделают надпись «Бахмут, Ирпень с вами».

Ранее мы писали, что уличный художник из Франции создал граффити в Ирпене, Гостомеле и Бородянке.

Фото: скриншот видео Ukrinform.TV

Опубликовано: 26 апреля 2023
Ірпінь
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