Владелец здания не дает разрешения на реставрацию: возле Киевской оперы осыпается ценная мозаика

Ценное мозаичное панно «Украинская песня» 1967 года, размещенное на брендволле напротив Киевской оперы по ул. Хмельницкого, продолжает осыпаться.

Об этом сообщил глава Совета урбанистики Киева Виталий Селик.

Он рассказал, что еще в 2019 году за спонсирование реставрации мозаики взялась ФК Шахтер. Тогда работы обещали сделать через 2 недели, но здание оказалось частным и владелец не дал разрешения на работы.

enter image caption here

Над восстановлением мозаики должна была работать бригада художников-монументалистов под руководством Федора Григорова. Они принимали участие в реставрации фонтана «Зари и созвездия» авторства Владимира Мельниченко и Ады Рыбачук у бывшего Дворца пионеров.

Однако за 4 года перемен так и не произошло, а ценная мозаика продолжает осыпаться.

Ранее мы писали, что в Ровно демонтировали уникальную мозаику, которая якобы изображает «дружбу» России и Украины. Активисты уверены, что это вандализм.

Фото: Виталий Селик