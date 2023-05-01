Киевляне призывают начать строительство «отложенной» станции метро – петиция

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Валерия Гуржий
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В Киеве создали петицию с призывом начать строительство и разработку проектной документации «отложенной» станции метро по улице Герцена.

По словам автора, район Загоровщины застраивается жилой застройкой и коммерческой инфраструктурой, а мотоциклетный завод уже превращен в крупнейший IT кластер Украины.

«В ближайшие 5 лет в этот район переедет на постоянное местожительство по меньшей мере 40 тыс. новых жителей в придачу уже к 10 тысячам, которые постоянно здесь работают»

Речь идет о станции на «зеленой» ветке метро, строительство которой предполагалось между станциями «Лукьяновская» и «Дорогожичи» вблизи пересечения улиц Герцена и Академика Ромоданова в Загоровщине.

Ранее мы писали, что в КГГА рассматривают возможность продолжения «красной» линии метро и запуск нового автобусного маршрута со станции метро «Лесная» до Быковни.

Фото: Киевский метрополитен

Опубликовано: 01 мая 2023
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