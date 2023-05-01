В Троещине без проведения торгов отдали землю под автостоянку

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Ирина Маймур
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Киевсовет незаконно предоставил разрешение на аренду земельного участка на улице Оноре де Бальзака сроком на 15 лет. Стоимость земли, отданной под автостоянку, составляет почти 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«При этом площадь земельного участка почти в 95 раз превышает площадь расположенного на нем недвижимого имущества», — отмечают в прокуратуре.

Также известно, что недвижимое имущество, ставшее основанием для отвода земельного участка, построили без разрешения.

«В результате допущенных нарушений бюджет Киева недополучил значительную сумму средств, которые территориальная община города Киева могла бы получить от продажи права аренды земельного участка на земельных торгах», — говорится в сообщении.

Предоставление земельных участков для эксплуатации и обслуживания объектов дорожного сервиса производится исключительно по результатам земельного аукциона. Поэтому Киевская прокуратура через суд будет оспаривать решение горсовета. Ее представители уже обратились в хозяйственный суд Киева.

Ранее мы писали, что в собственность общины вернули земли Беличанского леса стоимостью 6 млн. грн.

Фото: Киевская городская прокуратура

Опубликовано: 01 мая 2023
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