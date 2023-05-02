С Крещатика могут убрать незаконные аттракционы-турники – петиция

В КГГА рассказали, что аттракционы-турники на Крещатике установлены незаконно. Городские власти обещают вместе с полицией решить этот вопрос.

Об этом сообщил заместитель городского головы Владимир Бондаренко в ответе на петицию.

Он подтвердил, что такая деятельность на Крещатике несанкционирована. Поэтому в КГГА намерены усилить сотрудничество с правоохранителями для более эффективной реакции на подобные случаи.

Добавим, что в феврале автор петиции призвал городские власти убрать аттракционы на Крещатике:

На главной улице Киева – Крещатике, расположено много аттракционов, так называемых "лохотронов", которые очень портят пейзаж улицы. И обманывают киевлян и гостей города на деньги.

Ранее мы писали, что Киевсовет незаконно предоставил разрешение на аренду земельного участка на улице Оноре де Бальзака сроком на 15 лет.

Фото: Наш Киев