Архелоги подтвердили наличие культурного слоя на Оболонском острове и призвали его исследовать

Научный сотрудник Института археологии НАНУ Виталий Козюба подтвердил, что на Оболонском острове есть культурный слой, который необходимо исследовать.

Об этом сообщила глава ОО "Почайна" Аннабелла Морина.

По ее словам, власти долго сопротивлялись официальному визиту ученых, но все же они туда попали.

Без всяких орудий мы снова обнаружили старинную керамику в том месте, где землю размто водой.

Аннабелла Морина заверила, что середина острова, где после прокладки канализационной сети была найдена лунница 4-5 века нашей эры (Киевская археологическая культура), теперь требует более детальных исследований: закладки шурфов, затем проведения раскопок.

По предварительным данным историков, именно на этом месте должна быть старинная переправа через Днепр. Это значит, что на этом месте можно найти еще много памяток, а соответственно и открыть подлинные исторические факты об Оболони и Киеве.

Ранее мы писали, что на Оболонском острове во время строительных работ обнаружили археологические находки старославянских времен.

Напомним, что в конце марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в этом году в столице появится большая рекреационная зона на Оболони: она соединит парк «Наталка», набережную и Оболонский остров, куда будет вести новый мост.

Фото: Big Kyiv