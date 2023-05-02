По всей Германии ввели универсальный проездной: сколько он стоит

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Ирина Маймур
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С первого мая по всей Германии действует немецкий билет (Deutschlandticket). Это универсальный месячный проездной для общественного транспорта.

Об этом пишет DW.

Проездной стоит 49 евро и распространяется только на локальный и региональный транспорт. Это городские автобусы, трамваи, метро, пригородные поезда. Скоростные поезда и автобусы дальнего следования нужно платить отдельно.

Исключением станет только сообщение в Баден-Вюртемберг: на отрезке между Штутгартом и Зингеном универсальным проездным можно воспользоваться на скоростном поезде, потому что это единственное сообщение между этими городами.

Отмечается, что нововведение не понравилось профсоюзам, экологам и объединениям, защищающим социально уязвимые группы населения. Они критикуют цену и необходимость доплаты при перевозке велосипеда.

Общегосударственный проездной можно приобрести как годовой проездной билет с ежемесячной оплатой в рамках абонемента.

Дети до шести лет могут ездить бесплатно.

Известно, что проект будет действовать два года. В то же время стоимость проезда в следующем году может измениться из-за инфляции.

Ранее мы писали, что в Буче будут выпущены на маршруты немецкие автобусы.

Фото: Norbert Braun / Unsplash

Опубликовано: 02 мая 2023
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