На Приорке уничтожают уникальную модернистскую остановку. Активисты бьют тревогу

«Киевпасстранс» уничтожает уникальную модернистскую остановку.

Об этом сообщают в архитектурном сообществе Ukrainian Modernism.

Как отмечают в сообществе, на углу Вышгородской и Приорской заметили людей в коммунальной униформе. Они разбирали транспортную остановку «Приорская».

Остановка имеет историческую, культурную и архитектурную ценность. Она — образец архитектуры модернизма и отражает дизайн малых архитектурных форм второй половины XX века, отмечают активисты. Более того, остановка создана по индивидуальному проекту. Таких больше нет. Несмотря на это, коммунальщики уже содрали 70% деревянного покрытия с остановки.

«Необходимо немедленно остановить демонтажные работы и вернуть назад оригинальную деревянную отделку остановки», — призывают активисты.

Как сообщают в сообществе архитекторов, «Киевпасстранс» начал ставить на остановках серые МАФы с отделениями под киоски в 2019 году. В таких обычно продают сигареты.

Коммунальщики ставили МАФы даже там, где уже расположены остановки, как в случае с углом Вышгородской и Приорской. МАФ с отделением под сигареты здесь появился весной 2022 года.

Ранее мы писали, что на Троещине без проведения торгов отдали землю под автостоянку.

Фото: Ukrainian Modernism