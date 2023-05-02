На Приорке уничтожают уникальную модернистскую остановку. Активисты бьют тревогу

90
Ирина Маймур
share share

«Киевпасстранс» уничтожает уникальную модернистскую остановку.

Об этом сообщают в архитектурном сообществе Ukrainian Modernism.

Как отмечают в сообществе, на углу Вышгородской и Приорской заметили людей в коммунальной униформе. Они разбирали транспортную остановку «Приорская».

Остановка имеет историческую, культурную и архитектурную ценность. Она — образец архитектуры модернизма и отражает дизайн малых архитектурных форм второй половины XX века, отмечают активисты. Более того, остановка создана по индивидуальному проекту. Таких больше нет. Несмотря на это, коммунальщики уже содрали 70% деревянного покрытия с остановки.

«Необходимо немедленно остановить демонтажные работы и вернуть назад оригинальную деревянную отделку остановки», — призывают активисты.

Как сообщают в сообществе архитекторов, «Киевпасстранс» начал ставить на остановках серые МАФы с отделениями под киоски в 2019 году. В таких обычно продают сигареты.

Коммунальщики ставили МАФы даже там, где уже расположены остановки, как в случае с углом Вышгородской и Приорской. МАФ с отделением под сигареты здесь появился весной 2022 года.

Ранее мы писали, что на Троещине без проведения торгов отдали землю под автостоянку.

Фото: Ukrainian Modernism

Опубликовано: 02 мая 2023
share share
На Бортничах ДТЭК установил новую платформу для гнезда аистов На Бортничах ДТЭК установил новую платформу для гнезда аистов Во Львове отреставрировали исторические дубовые двери на улице Генерала Чупрынки: фото Во Львове отреставрировали исторические дубовые двери на улице Генерала Чупрынки: фото «Укрпочта» выпустит новую марку, созданную детьми. Украинцев просят выбрать дизайн из семи эскизов «Укрпочта» выпустит новую марку, созданную детьми. Украинцев просят выбрать дизайн из семи эскизов UAnimals запустили сбор на новые вольеры для Центра спасения диких животных UAnimals запустили сбор на новые вольеры для Центра спасения диких животных Школьник из Шостки создал из LEGO работа-коммунальщика и разрабатывает разминировщика Школьник из Шостки создал из LEGO работа-коммунальщика и разрабатывает разминировщика Украинский фильм "Чернобыль 22" получил главный приз на международном фестивале в Оберхаузене Украинский фильм "Чернобыль 22" получил главный приз на международном фестивале в Оберхаузене По всей Германии ввели универсальный проездной: сколько он стоит По всей Германии ввели универсальный проездной: сколько он стоит На месте Хлебного неподалеку от Олимпийской заработал Holy Burger Kiosk с шаурмой и бургерами На месте Хлебного неподалеку от Олимпийской заработал Holy Burger Kiosk с шаурмой и бургерами
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.